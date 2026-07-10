بفضل Gemini Omni.. «غوغل» تطلق ميزة الفيديوهات السينمائية بالذكاء الاصطناعي

خبرني - خطت شركة غوغل خطوة عملاقة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي ضد أبل وأوبن إيه آي، حيث أعلنت رسميًا إدراج ميزة "إعادة مزج الفيديو" (Video Remix) الثورية داخل تطبيق "صور غوغل" (Google Photos).



وتمنح الميزة الجديدة المستخدمين القدرة على تحويل مقاطع الفيديو العادية وتعديلها بالكامل خلال ثوانٍ معدودة وببضع نقرات، دون الحاجة إلى أي خبرة في برامج المونتاج المعقدة.

وذكر موقع "تك كرانش"، أن هذه الميزة تعتمد على معالج Gemini Omni، وهو أحدث معالج أطلقته غوغل، والذي يعد بإنشاء أي شيء من أي مدخلات.

ويُعدّ هذا الإطلاق أحدث مساعي غوغل لدمج المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في تطبيقاتها الموجهة للمستخدمين، في إطار سعيها المستمر لمنافسة شركات مثل آبل، وOpenAI، وأدوبي.

مزايا خاصية Video Remix

ومن خلال دمج تحرير الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي في صور غوغل، تُسهّل الشركة العملاقة على المستخدمين تحرير المقاطع ببضع نقرات بدلاً من الاعتماد على برامج مخصصة، مما يمنحهم سببًا إضافيًا للبقاء ضمن منظومة غوغل.

ويمكن الوصول إلى أداة "إعادة مزج الفيديو" من خلال علامة التبويب "إنشاء" في صور غوغل، مما يتيح لك القيام بأمور مثل تطبيق إضاءة سينمائية لتفتيح مقطع فيديو داكن، أو استبدال خلفية عادية بخلفية أخرى، أو إضافة أنماط فنية إلى الفيديوهات، مثل تأثيرات الألوان المائية، ورسومات دفتر الرسم، واللوحات الزيتية.

على سبيل المثال، يمكنك تعديل مقطع فيديو ليبدو وكأنك صورته في دفيئة، أو إعادة إضاءة مقطع فيديو بضوء الصباح، أو رسم مقطع فيديو بتأثير الألوان المائية.



تتيح أداة "Video Remix" للمستخدمين إعادة ابتكار فيديوهاتهم عبر خيارات تحرير متقدمة يمكن الوصول إليها مباشرة من علامة التبويب "إنشاء" (Create) داخل التطبيق، ومن أبرز وظائفها:

التحكم في الإضاءة والطقس: إمكانية تطبيق إضاءة سينمائية لتفتيح المقاطع المظلمة، أو إعادة إضاءة الفيديو لتبدو وكأنها التُقطت في "ضوء الصباح".

استبدال الخلفيات الذكي: تغيير الخلفيات العادية بخلفيات حيوية ومبتكرة تماماً (مثل تحويل خلفية الغرفة إلى دفيئة زجاجية).

الفلاتر الفنية التوليدية: تحويل الفيديو بالكامل لتبدو تفاصيله كلوحة زيتية، أو رسومات دفتر شخصية، أو بتأثير الألوان المائية الساحر.

لا حاجة للمحترفين

وكتبت غوغل في منشور على مدونتها: "لا ينبغي أن يتطلب إنشاء مقاطع فيديو رائعة مهارات احترافية أو ساعات من التحرير.

والآن، مع ميزة Video Remix في صور غوغل، يمكنك تحويل مقاطع الفيديو العادية إلى لحظات تستحق المشاركة ببضع نقرات فقط."

وبدأ طرح ميزة Video Remix اليوم لمشتركي باقات Google AI Plus وPro وUltra المؤهلين في الولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، وبنغلاديش، والبرازيل، وكولومبيا، ومصر، والهند، وإندونيسيا، واليابان، والمكسيك، وباكستان، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وتركيا.

وتُعد هذه الميزة الأحدث ضمن سلسلة من التحديثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أُضيفت إلى صور غوغل.

وقد أطلق التطبيق مؤخرًا أدوات تحسين جديدة تتيح للمستخدمين إجراء تعديلات دقيقة، مثل إزالة الشوائب، وتحسين ملمس البشرة، وتفتيح العيون، وتبييض الأسنان.

كما أعلنت غوغل عن ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحوّل صور ملابسك إلى خزانة ملابس رقمية حيث يمكنك ابتكار أفكار جديدة لإطلالات جديدة وتجربتها افتراضيًا.