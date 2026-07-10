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الاردن .. الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين

  • 10 تموز 2026
  • 13:58
الاردن الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الجمعة، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين.

وجرى رصد الطائرتين من قبل وحدات حرس الحدود، حيث تم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك وإسقاطهما وحمولتهما داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن التعامل مع محاولات التسلل والتهريب يتم ضمن إطار من الجاهزية والانضباط، وبما يعكس كفاءة القوات المنتشرة على الواجهات الحدودية.

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