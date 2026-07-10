بسبب كوندي.. تأجيل مباراة برشلونة الأولى في الدوري الإسباني

خبرني - تأجلت أول مباراة لبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 بعد تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.

وأصبح منتخب فرنسا أول فريق يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم بعد إقصاء منتخب المغرب عقب الفوز عليه 2-0 ضمن منافسات ربع النهائي مساء الخميس.

ونتيجةً لذلك، تأجلت أولى مباريات برشلونة في موسم 2026-2027 من الدوري الإسباني، بسبب مشاركة مدافعه الفرنسي جول كوندي في الدور قبل الأخير من المونديال.

وكان ريال مدريد على علم مسبق بتأجيل مباراته الأولى، إذ ضمن بالفعل تأهل أحد لاعبيه إلى نصف النهائي في هذا الدور: مبابي وتشواميني مع فرنسا، أو إبراهيم مع المغرب.

وقد أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، تأجيل انطلاق الموسم تلقائيًا لجميع الأندية التي لديها لاعب واحد على الأقل في نصف نهائي كأس العالم.

وصرح تيباس قائلاً: "سيتم الالتزام ببنود اتفاقية المفاوضة الجماعية للاتحاد الإسباني لكرة القدم (AFE) لجميع اللاعبين، والتي تنص على منح كل لاعب ثلاثة أسابيع راحة، بحسب آخر مباراة له في كأس العالم، وثلاثة أسابيع أخرى للاستعداد".

ويتواجد حاليا عشرة لاعبين من صفوف برشلونة في ربع نهائي كأس العالم موزعين على ثلاثة منتخبات وطنية تتنافس على التأهل إلى نصف النهائي، وهم باو كوبارسي، بيدري غونزاليس، لامين يامال، داني أولمو، فيران توريس، غافي، إريك غارسيا، وخوان غارسيا (إسبانيا)، جول كوندي (فرنسا)، وأنتوني غوردون (إنجلترا).

وفي حال تأهل منتخب واحد فقط من هذه المنتخبات الثلاثة (فرنسا، إسبانيا، أو إنجلترا) إلى نصف النهائي، لتأجلت الجولة الأولى، والآن منتخب فرنسا بالفعل في نصف النهائي.

وكان برشلونة قد حدد موعدًا لمباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني (الليغا) في عطلة نهاية الأسبوع؛ السبت 15 أغسطس والأحد 16 أغسطس/آب، ضد أتلتيك بلباو على ملعب كامب نو.

وبالتالي سيبدأ برشلونة الدوري الإسباني في الجولة الثانية في إلتشي ( يوم 22 أو 23 أغسطس) ثم يلعب مباراتين في ملعب كامب نو؛ ضد أتلتيك بلباو (الجولة 1، 25/26/27 أغسطس) وضد رايو فاليكانو (الجولة 3، 29/30 أغسطس).