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تكريم الأردني قيصر حجازين بوسام "ليوبولد" البلجيكي

  • 10 تموز 2026
  • 13:26
تكريم الأردني قيصر حجازين بوسام ليوبولد البلجيكي

خبرني - جرى الأسبوع الماضي تكريم الأمين العام لغرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، الأردني قيصر حجازين، بوسام "Medal of Officer of the Order of Leopold"، الذي مُنح له بأمر من الملك فيليب، ملك بلجيكا.

واعتبر السفير الأردني لدى بلجيكا يوسف البطاينة أن الوسام يجسد تقديرا لتفاني حجازين وتميزه وإنجازاته في خدمة العلاقات الاقتصادية بين بلجيكا والدول العربية.

وقال البطاينة، في منشور عبر حسابه، إنه حضر مراسم تقليد الوسام، التي أقيمت بحضور مسؤولين بلجيكيين وممثلين عن قطاع الأعمال وسفراء الدول العربية، حيث سلّم مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البلجيكية فرانسوا كورنيه ديلزيوس الوسام.

وأضاف أن حجازين وصل إلى بلجيكا قبل 46 عاما لمتابعة دراسته، وتولى منصب الأمين العام للغرفة عام 2006، مشيرا إلى أنه نجح في قيادة الغرفة وتعزيز جسور التجارة والعلاقات الاقتصادية بين بلجيكا ولوكسمبورغ والدول العربية، ومؤكدا اعتزازه بما حققه حجازين.

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