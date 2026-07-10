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الجهاز الفني للفيصلي يصل عمّان إيذانًا بانطلاق التحضيرات للموسم الجديد

  • 10 تموز 2026
  • 11:51
الجهاز الفني للفيصلي يصل عمّان إيذانًا بانطلاق التحضيرات للموسم الجديد

خبرني - وصل الجهاز الفني لفريق الفيصلي، بقيادة المدير الفني طارق مصطفى، إلى العاصمة عمّان، استعدادًا لبدء فترة الإعداد والتحضير للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وكان في استقبال المدير الفني وجهازه المعاون عضو اللجنة المؤقتة ورئيس لجنة التعاقدات عبد المحسن المعايطة، إلى جانب مدير العلاقات العامة في النادي ثامر العدوان، والمدير الرياضي للنادي ومدير الفريق الأول سراج التل.

ومن المقرر أن يباشر الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة برنامج الإعداد، الذي يتضمن تقييم جاهزية اللاعبين ووضع الخطة الفنية والبدنية، تمهيدًا لانطلاق المنافسات المحلية والاستحقاقات الرسمية في الموسم الجديد.

ويعوّل الفيصلي على الجهاز الفني الجديد لقيادة الفريق نحو استعادة المنافسة على الألقاب، بعد إبرام عدد من التعاقدات استعدادًا للموسم المقبل.

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