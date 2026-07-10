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«السرقة لن تمر مرور الكرام».. هاكر مصري يخترق قناة الاتحاد الأرجنتيني

  • 10 تموز 2026
  • 10:57
السرقة لن تمر مرور الكرام هاكر مصري يخترق قناة الاتحاد الأرجنتيني

خبرني - تعرضت القناة الإعلامية التابعة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لاختراق إلكتروني بعد مباراة مصر في كأس العالم.

وتعرض منتخب مصر للإقصاء من كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنتيجة 2-3 في دور الـ16.

وحسب ما كشفه عمرو فهمي، مراسل قنوات "بي إن سبورتس"، فقد قام "هاكر" مصري باختراق القناة الإعلامية للاتحاد الأرجنتيني.

وأضاف أن "الهاكر" أرسل بيانا إلى جميع الصحفيين المسجلين في المنصة تحت عنوان: "السرقة لن تمر مرور الكرام".

وتضمن البيان صورتين لكل من حسام حسن ومحمد هاني، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عن الاختراق، فيما يجري التحقق من الواقعة وتقييم الأضرار الناتجة عنها.

وتأتي الحادثة في أجواء مشحونة أعقبت خروج منتخب مصر من المونديال، وسط حالة من الجدل بين الجماهير بشأن بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

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