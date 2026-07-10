ماذا كتب ترمب في رسالة إلى الشرع؟

خبرني - ماذا كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في رسالة إلى نظيره السوري أحمد الشرع عن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

الرسالة نشرها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عبر حسابه بمنصة إكس، في صورة جمعته مع الشرع، وذلك وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية صورة للرسالة، حيث خاطب ترامب الشرع قائلا: "اليوم، أبلغت الكونغرس بقراري بإلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب..".

وأضاف ترمب: "وفقا للقانون، سيجري الكونغرس مراجعة ‏لمدة 45 يوماً لاستكمال القرار وجعله نهائياً".

وتابع: "تعهدت بإزالة كل الحواجز التي توقفك عن إعادة بناء دولتك، وقريبا جدا، ستتمكن من فعل ذلك، لدينا شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا والمساعدة في جعل دولتك أكثر عظمة وازدهارا من أي وقت مضى..".

وختم ترمب رسالته للشرع قائلا: "أتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذا (القرار) على الشعب السوري وتعميق العلاقات بين بلدينا".

ورحّبت دمشق بإعلان واشنطن بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، في خطوة من شأنها فتح الباب أمام الاستثمارات وإلغاء العوائق أمام إدماج البلاد في النظام المالي العالمي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء بدء إجراءات رفع اسم سوريا المدرج في هذه القائمة منذ عقود، في دعم أمريكي جديد للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

ويصبح الإجراء نافذا خلال 45 يوما ما لم يرفضه الكونغرس، وهو أمر غير مرجّح.

وشكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الإدارة الأمريكية على قرارها، وكتب في منشور على منصة إكس ليل الأربعاء "أُغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فرض عليها بسبب سياسات النظام البائد".

وقال الشرع خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأربعاء، إن رفع العقوبات "يحظى بتقدير الشعب السوري وشكره".