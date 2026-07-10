المنتج مدحت العدل: مهرجان جرش سيعرض سيرة حياة أم كلثوم منذ بداية غنائها

خبرني - قال السيناريست والمنتج المصري مدحت العدل، الجمعة، إن مهرجان جرش في دورته الأربعين سيعرض سيرة حياة الفنانة "أم كلثوم" منذ بداية غنائها في الموالد حتى أصبحت أيقونة الغناء العربي، وذلك عبر توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف العدل، في تصريحات لقناة "المملكة"، أن أم كلثوم مارست دورًا وطنيًا عندما سافرت إلى دول العالم وهي في قرابة السبعين من عمرها، للمساهمة في التخفيف من آثار نكسة حزيران عام 1967.

ويضم مهرجان جرش العرض المسرحي الغنائي الضخم "أم كلثوم"، برؤية وتأليف العدل، وذلك في السابع والعشرين من تموز المقبل.

ولفت إلى أنه سعى، في العمل المسرحي، إلى ابتكار عمل يناسب لغة الأجيال الجديدة.

وعن تقديم أم كلثوم في مهرجان جرش، قال إن تاريخ أم كلثوم يُقدَّم في مدينة تاريخية.

ولفت العدل إلى أنه يعرف الأردن جيدًا منذ عام 1998، وقد زار جميع مناطق المملكة عندما كان يقدم برنامجًا.

وعبّر العدل عن حبه للأردن وشعبه، مبدياً إعجابه بمدينة البترا، داعيًا إلى تخصيص حفلات فنية فيها.

وتحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق في 22 تموز المقبل فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، والتي تستمر حتى 2 آب 2026، في محطة استثنائية من مسيرة المهرجان، الذي يحتفل هذا العام بأربعة عقود من الحضور الثقافي والفني المتواصل، مواصلًا دوره بوصفه أحد أبرز المنصات الثقافية والفنية في المنطقة العربية.