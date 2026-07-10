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الجمعة: 10 تموز 2026
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وفيات يوم الجمعة 10-7-2026 في الأردن

  • 10 تموز 2026
  • 09:11
وفيات يوم الجمعة 1072026 في الأردن

خبرني - (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم الجمعة 10-7-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

عزيز داود
منى ذياب عايد الرضوان الزعبي
أحمد سليمان المصري
عمر محمود إبراهيم عطاالله الفاعوري
الشاب أحمد نهار عبدالله العلوان
جميلة عبدالسلام عربيات
يوسف أحمد فريج
الحاج حسين علي سمور القرعان
أميرة عيسى آسندر الشيشاني
ياسر أبو الهيجاء
وليد الغول
وحيد علي الفارع الخشاشنة
هاشم أحمد العساسفة الحباشنة
نواف محمد علي الخلايلة
نهلا محمد أحمد دواغرة
نهال توفيق سعيد نصراوي
نشأت شوقة بشقوي
نجمة ثاني الجراح
منير حداد
مريم صالح محمود حجازي
محمود محمد اسماعيل منسي
محمد عبدالفتاح أبو جمعة
مأمون علي مصطفى الياسين
فوزية عبدالله المغربي
فلاح الغزال بني عيسى
فتحية حسن عباس
عفاف سليم أبو الهيجاء
عدنان محمد شريف بني هاني
عبدالله الحمادنة
عادل عبد الناصر أحمد
سمير سند عبد السلام ذياب
سالم عبدالله سلامة عربيات
زكي الخالدي
حسين فواز العوادين
حسن علي الوديان
جواد علوش
جميلة عبد السلام عربيات
جمال علي اللالا
أحمد رفيق غيث
أحمد البواب
 

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