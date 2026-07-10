سعر الذهب اليوم يتجه لانخفاض وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

خبرني - لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، في وقت تقيم فيه الأسواق مخاطر التضخم الناجمة عن أحدث تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وعززت تلك المخاطر التوقعات برفع أسعار الفائدة، ما دفع بالمعدن الذي لا يدر عائدًا صوب هبوط أسبوعي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4122.09 دولار للأوقية (الأونصة)، متجهًا نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 1%.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس/ آب، 0.2% إلى 4131.50 دولار.

الحرب تؤجج توقعات الفائدة

وأججت أحدث جولة من الضربات بين أمريكا وإيران المخاوف بشأن التضخم، وعززت احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالًا نسبته 64% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، مقارنة بنحو 54% قبل أسبوع.

وصدر هذا الأسبوع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي عقد في يونيو/ حزيران، وأظهر مخاوف متزايدة بين صناع السياسة النقدية حيال ارتفاع التضخم، فيما رأى عدد قليل أن هناك ما يبرر رفع أسعار الفائدة.

واستبعد جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الخميس، ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مستمر خلال بقية العام، على الرغم من تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل ظلت مستقرة، على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف في يونيو/ حزيران.

تراجع سعر الفضة

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 59.94 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1614.22 دولار، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1252.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تكبد خسارة أسبوعية.