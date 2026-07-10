رغم الوداع.. بونو ينضم لأساطير كأس العالم

خبرني - رغم خروج منتخب المغرب من منافسات كأس العالم 2026، فإن الحارس ياسين بونو واصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة.

وتصدى بونو لركلة جزاء سددها كيليان مبابي، في المباراة التي فاز بها منتخب فرنسا 2-0 على نظيره المغربي، مساء الخميس، في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وبهذا انضم بونو إلى قائمة أسطورية تضم أبرز حراس المرمى الذين تألقوا في التصدي لركلات الجزاء عبر تاريخ المونديال.

وبحسب إحصائيات "أوبتا"، أصبح بونو سادس حارس مرمى ينجح في التصدي لـ4 ركلات جزاء أو أكثر في نهائيات كأس العالم منذ عام 1966، مع احتساب ركلات الترجيح.

ويتقاسم بونو هذا الإنجاز التاريخي مع 5 من أشهر حراس المرمى في تاريخ اللعبة، وهم الألماني هارالد شوماخر والكرواتيان دانييل سوباشيتش ودومينيك ليفاكوفيتش والأرجنتيني سيرجيو جويكوتشيا والإسباني إيكر كاسياس.

ولعب بونو دورا بارزا في الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي بمونديال قطر 2022، عندما قاد "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية.

وفي نسخة 2026، واصل الحارس المغربي تألقه من خلال تصديات حاسمة عززت مكانته بين أفضل حراس المرمى في تاريخ كأس العالم، رغم انتهاء مشوار المغرب في البطولة.