موعد مباراة فرنسا القادمة في نصف نهائي كأس العالم 2026

خبرني - حجز منتخب فرنسا مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

وتأهل المنتخب الفرنسي للمربع الذهبي بعد تجاوزه عقبة المغرب بالفوز 2-0 في الدور ربع النهائي.

من المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 على ملعب AT&T Stadium بمدينة أرلينغتون الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي، 10 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وينتظر منتخب فرنسا في نصف النهائي الفائز من المواجهة المرتقبة بين إسبانيا وبلجيكا، والتي ستحدد الطرف الثاني في اللقاء.