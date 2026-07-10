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الاردن .. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

  • 10 تموز 2026
  • 08:14
الاردن أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

خبرني - تكون الأجواء الجمعة، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة نشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 28- 15، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 35- 18، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38- 22، وفي الأغوار الجنوبية 40- 26، وفي البحر الميت 39- 25، وفي خليج العقبة 39- 25 درجة مئوية.

بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، لتسود أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الاثنين، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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