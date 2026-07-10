خبرني - سيقوم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمراجعة حادث أمني وقع بعد دخول رجل يحمل مفتاح ربط إلى المركز الإعلامي للمنتخب الإنجليزي في كانساس سيتي يوم الخميس، وفقا لقانون المدينة التي تقع تحت ولايتي ميزوري وكانساس قد يعتد بالأداة أنها سلاح أبيض.

وفقاً لـ "ذي أثليتك" دخل الرجل إلى الغرفة الإعلامية الرئيسية قبل وصول أي من لاعبي المنتخب الإنجليزي أو الطاقم التدريبي للقيام بالمهام الإعلامية المقررة، وبدا الرجل مضطرباً وتمت مرافقه سريعاً إلى الخارج قبل أن يغادر بسلام بعد وصول ضابط شرطة من كانساس سيتي.

وقع الحادث في مبنى مجتمعي يُستخدم كمركز إعلامي للمنتخب الإنجليزي، وليس في مقر تدريب الفريق في "سوب سوكر فيليج". ويوجد حارس أمن في الموقع.

يقيم المنتخب الإنجليزي في كانساس سيتي طوال فترة كأس العالم، وسيسافر إلى ميامي يوم الجمعة استعداداً لمباراة ربع النهائي يوم السبت ضد النرويج.



في قانون كانساس حيث يقيم الفريق المعسكر، (أ) الاستخدام الإجرامي للأسلحة هو عن علم: [...] (2) حيازة خنجر أو مدية أو هراوة أو عصا جلدية أو مقلاع أو سكين خطير أو شفرة حلاقة مستقيمة أو نجمة رمي أو خنجر صغير أو أي سلاح أو أداة خطيرة أو مميتة أخرى من نفس النوع، بقصد استخدامها بشكل غير قانوني ضد شخص آخر؛ (أ) الاعتداء هو وضع شخص آخر عن علم في حالة خوف معقول من التعرض لأذى جسدي وشيك؛ (ب) الاعتداء المشدد هو اعتداء، كما هو محدد في الفقرة الفرعية (أ)، يُرتكب: (1) باستخدام سلاح مميت؛

سيفتقد المنتخب الإنجليزي أيضاً جهود جاريل كوانساه، الذي تلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في المباراة التي انتهت بالفوز 3-2 على المكسيك في دور الستة عشر.