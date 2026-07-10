ديمبلي.. (صهر) لم يرحم شباك المغرب في كأس العالم

خبرني - سيعيش عثمان ديمبلي ليلة مشابهة للتي عرفها في ديسمبر 2022 عندما ساهم في فوز منتخب بلاده على المغرب، بلد زوجته ريما إدبوش، في دور إقصائي بكأس العالم، حينها تأهلت فرنسا إلى النهائي بالنتيجة نفسها التي أوصلتها إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.

وأحرز ديمبلي هدف فرنسا الثاني في مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام المغرب، ليؤكد وصول الديوك إلى الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة على التوالي.

وعرفت مسيرة ديمبلي تقلبات كثيرة وانخفاض مستويات وإصابات متكررة كما كان معروفاً باللامبالاة السهر للعب "البلاي ستيشن".

ورغم مسيرة متقلبة منذ انطلاقته نحو الاحتراف في 2014 إلى وصوله إلى برشلونة في 2017 إذ كان يميل نحو الانحدار في مشواره إلا أن زواجه من ريما كان أحد أسباب إعادته إلى المسار حتى تتويجه بالكرة الذهبية لعام 2025.

المهاجم ابن الـ29 عاماً والمولود لأب مالي وأم سنغالية أصبح شخصا مختلفا منذ أن تسبب بفوز باريس سان جيرمان بأول بطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخه العام الماضي قبل أن يلحقها باللاحقة، وتتويجه بالكرة الذهبية باعتباره ثالث لاعب فرنسي بعد ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان.

وفقاً لصفحة إصاباته في "ترانسفيرماركت" غاب ديمبلي عن 31 مباراة في 2017-2018 و18 في الموسم اللاحق و39 في الذي يليه و27 مباراة في منتصف موسم 2020-2021 العام الذي تزوج فيه من المغربية ريما إدبوش والذي عرفت مسيرته بعدها إصابات أقل بفارق واضح، فيعد عدد المباريات التي غاب عنها بسبب الإصابة منذ 2021-2022 حتى الموسم المنقضي 59 مباراة في 5 مواسم مقارنة بـ115 لقاء في 4 مواسم.

ووفقاً لمصدر مقرب من النجم كشف في تصريحات لـ"ديلي ميل" الإنجليزية: عندما بدأت الأمور تصبح صعبة في برشلونة، وأدرك أنه لا يعيش حياة لاعب محترف، قرر الزواج في عام 2021، وأصبح أبا مما جعله أكثر مسؤولية، وبدأ يرى أن الانضباط خارج الملعب كان مهما لنجاحه.

تزوج ديمبلي بريما، ذات الأصول المغربية والتي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية والإيطالية، في ديسمبر 2021 في حفل تقليدي بمدينة طنجة المغربية.

تشتهر ريما على "تيك توك" ومعروفة بأنها لا تظهر وجهها، ودائما ما تكون حاضرة في لحظات زوجها الحاسمة من حضور مبارياته في كأس العالم أو لحظات تتويجه بالجوائز الفردية والبطولات وهما أبوان لطفلة ولدت في سبتمبر 2022 لم يكشف عن اسمها بعد.