ثانيا خلف بيليه.. رقم تاريخي لنجم المغرب أيوب بوعدي في كأس العالم

خبرني - واصل أيوب بوعدي لفت الأنظار في كأس العالم 2026، بعدما حقق رقمًا تاريخيًا وضعه بين أبرز المواهب الصاعدة في تاريخ البطولة، إثر مشاركته مع منتخب المغرب في الدور ربع النهائي.

ووفقًا لإحصائيات موقع "أوبتا" المتخصص في أرقام وإحصاءات كرة القدم، أصبح بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا و280 يومًا، ثاني أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يشارك في مباراة ضمن الدور ربع النهائي.

بيليه يتصدر القائمة

ولم يتقدم على لاعب المنتخب المغربي سوى الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي خاض مباراة الدور ربع النهائي في كأس العالم 1958 أمام منتخب ويلز، وكان يبلغ من العمر 17 عامًا و239 يومًا.

وبهذا الإنجاز، ينضم بوعدي إلى قائمة قصيرة من اللاعبين الذين سجلوا حضورًا مبكرًا في الأدوار المتقدمة من البطولة، مؤكدًا المكانة المتنامية التي بات يحظى بها على الساحة الدولية، في ظل الثقة التي منحها له الجهاز الفني للمنتخب المغربي خلال منافسات كأس العالم.

ويعكس هذا الرقم التاريخي القيمة الفنية التي يقدمها اللاعب الشاب، ويؤكد نجاحه في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب المغرب، ليواصل كتابة اسمه في سجلات المونديال إلى جانب أحد أعظم أساطير كرة القدم عبر التاريخ.