بونو.. أكثر حارس تصدى لركلات جزاء في تاريخ كأس العالم

خبرني - بات ياسين بونو أكثر حارس تصدياً لركلات الجزاء والترجيح منذ بدء تسجيل البيانات في كأس العالم عام 1966، بعد تصديه لجزائية كيليان مبابي في مباراة المغرب وفرنسا في دور ربع النهائي من مونديال 2026.

وتصدى بونو لركلتي ترجيح في مباراة المغرب وإسبانيا بدور ثمن نهائي كأس العالم 2022، أمام سيرجيو بوسكيتش وكارلوس سولير.

وفي النسخة الحالية تصدى ياسين لركلة ترجيح من الهولندي كريسينسيو سمرفيل بمباراة دور 32، وأخيراً جزائية كيليان مبابي في دور ربع النهائي.

ويتساوى بونو مع الكرواتيين دومينيك ليفاكوفيتش و دانييل سوباشيتش والأرجنتيني سيرخيو غويكوتشيا والألماني هارالد شوماخر، كأكثر من تصدى لركلات جزاء أو ترجيح في تاريخ كأس العالم.