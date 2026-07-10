سورية: الخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق تتبع لداعش الإرهابي

خبرني - أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، الجمعة، أن التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق، خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أظهرت انها تتبع لـ "داعش الإرهابي."

وقال الدالاتي للتلفزيون السوري الرسمي "التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق... أظهرت تبعيتها لتنظيم داعش"، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية في دمشق وريفها.

وأوضحت المعاينة الأولية أن العبوتين صُنعتا بطريقة بدائية، حيث وُضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، والثانية داخل حاوية مهملات، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية المتورطين.

وأكدت وزارة الداخلية أن موقع الانفجارين يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يشكل تهديداً مباشراً لمقر الإقامة أو برنامج الزيارة الرسمية.

وكان انفجاران قد دوّيا الثلاثاء وسط دمشق قرب فندق "فورسيزونز" حيث كان ماكرون يقيم بعد وصوله إلى العاصمة السورية، حيث وقع الانفجار جراء عبوات ناسفة، أحدهما داخل حاوية قمامة والآخر داخل سيارة.