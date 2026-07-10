يزيد أبو ليلى يقترب من الانضمام إلى الفيصلي السعودي

خبرني - يقترب حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، يزيد أبو ليلى، من الانضمام إلى نادي الفيصلي السعودي، وفق ما أكده مصدر مطلع على الصفقة لـ"المملكة".

وقال المصدر، منتصف ليل الخميس - الجمعة، إن انتقال أبو ليلى إلى صفوف الفيصلي، العائد للمشاركة في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، بات وشيكًا، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لاستكمال بعض التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويمثل الانتقال المرتقب ثاني تجربة احترافية لأبو ليلى في السعودية، بعدما لعب مع نادي الجبلين على سبيل الإعارة خلال موسم 2023-2024.

وبدأ أبو ليلى مسيرته الكروية مع نادي شباب الأردن، قبل أن يمثل ناديي الفيصلي والحسين، ويتوج معهما بالعديد من الألقاب، كان آخرها ثلاثية الدوري الأردني، وكأس الأردن، وكأس السوبر في الموسم الماضي مع الحسين.

وسجل أبو ليلى، البالغ من العمر 33 عاما، ظهوره الأول مع المنتخب الوطني عام 2017، وخاض منذ ذلك الحين 79 مباراة دولية، شارك أساسيًا في 75 منها، وحافظ على نظافة شباكه في 29 مباراة.

وتُعد وصافة كأس آسيا، ووصافة كأس العرب، إلى جانب المشاركة في كأس العالم 2026، أبرز المحطات في مسيرته الدولية.