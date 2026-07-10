المغرب يودّع مونديال 2026 مرفوع الرأس بعد الخسارة أمام فرنسا بثنائية

خبرني - ودّع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس.

وافتتح المنتخب الفرنسي التسجيل عن طريق نجمه كيليان مبابي في الدقيقة 59، قبل أن يعزز عثمان ديمبيلي النتيجة بهدف ثانٍ بعد ست دقائق فقط، وتحديداً في الدقيقة 65، ليؤكد تفوق "الديوك" ويحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ورغم الخسارة، قدّم المنتخب المغربي بطولة مميزة وأداءً مشرفاً، ونجح في تمثيل الكرة العربية والإفريقية بصورة لاقت إشادة واسعة، بعد مشوار قوي أوصله إلى دور الثمانية للمرة الثانية توالياً في نهائيات كأس العالم.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة، فيما يختتم "أسود الأطلس" مشاركتهم بعد عروض قوية عززت مكانتهم بين كبار المنتخبات العالمية.