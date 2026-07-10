مونديال 2026: استقالة رئيس الاتحاد القطري بعد الخروج من دور المجموعات

خبرني - أعلن جاسم البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم استقالته بعد 3 سنوات من توليه المنصب، وفقا لما جاء الخميس في منشور عبر صفحته الرسمية في "إكس".

وجاءت استقالة البوعينين الذي يتولى أيضا منصب الأمين العام للجنة الاولمبية القطرية في أعقاب خروج المنتخب القطري من الدور الأول لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في أميركا الشمالية، بعد اكتفائه بتعادل وحيد افتتاحي أمام سويسرا (1-1) وخسارتين أمام كندا (0-6) والبوسنة والهرسك (1-3).

وحصد "العنابي" نقطته الوحيدة في المونديال بعد مشاركة أولى تكبد خلالها ثلاث خسارات في البطولة التي استضافها على أرضه عام 2022.

وقال البوعينين في منشوره "يبقى أثر الخُطى شاهدا على ما تحقق من إنجازات، وما أُسس من عملٍ أثمر نجاحا ملموسا"، مضيفا "كانت مرحلة مليئة بالتحديات، لكن بالإصرار والإخلاص تحولت الطموحات إلى واقع، وتحققت أهداف ظن البعض أنها بعيدة المنال".

وضمّن البوعينين الذي لعب سابقا لنادي قطر والمنتخب القطري منشوره رسائل لافتة بقوله "لكل من آمن أن البناء الحقيقي يُصنع بالعمل الصادق بعيدا عن الضجيج والمصالح الضيقة، فستبقى الإنجازات خير شاهدٍ على أن المصلحة العامة كانت وستظل فوق كل اعتبار، وأن النوايا الصادقة قادرة على تجاوز كل العوائق".

وانتخب البوعينين رئيسا للاتحاد عام 2023 خلفا للشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني الذي أصبح وزيرا للرياضة والشباب منذ كانون الثاني 2024. ولن يكمل البوعينين ولايته التي تنتهي العام المقبل.

وينتظر العنابي، الذي يقوده الإسباني خولن لوبيتيغي، استحقاقين الموسم المقبل، يتمثلا ببطولة كأس الخليج التي تقام ما بين أيلول وتشرين الأول المقبلين، وكأس آسيا مطلع العام المقبل التي يدافع فيها العنابي عن لقبه الذي توج به على أرضه مطلع عام 2024 بعد لقب أول احرزه عام 2019 في الامارات.