الجرائم الإلكترونية: ألعاب تتحول إلى بيئة خصبة للتحرش و ابتزاز الأطفال

خبرني - حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية ،اليوم الخميس، من استدراج الأطفال وابتزازهم على مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية .

وأكدت أن الألعاب الإلكترونية تتحول من وسيلة ترفيه إلى بيئة خصبة للجرائم الإلكترونية (كالابتزاز، التحرش واختراق البيانات في حال غياب المتابعة الرقمية.

وأضافت أن إفشاء الأسرار من خلال مشاركة الصور والأسماء تكشف تفاصيل العائلة للجناة .

ونوهت أن إيهام الأطفال بالحصول على هدايا وجوائز مجانية في لعبة ما بالدخول على روابط وهمية يعزز الاختراق .

وبينت أن الحل يكون عن طريق رقابة الأهل من خلال التحدث مع طفلك و تعليمه أن اسمه ومعلوماته الشخصية والعائلة خط أحمر .

ودعت الأهل إلى تحذير الأبناء من التواصل مع الغرباء عبر الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو الدخول إلى أي روابط للحصول على جوائز مجانية .

وبينت أن الوعي الرقمي يحميك ويحمي عائلتك .