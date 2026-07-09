هيئة تنشيط السياحة تبحث مع شركائها ملامح الخطة التسويقية لعام 2027

خبرني - تحت رعاية وزير السياحة والاثار الدكتور عماد حجازين عقدت هيئة تنشيط السياحة اجتماعا لمناقشة ملامح الخطة التسويقية لعام 2027، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي القطاع السياحي، وذلك في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة مع شركائها لإعداد خطة تسويقية متكاملة تعزز تنافسية الأردن في الأسواق السياحية العالمية.

واستعرض الاجتماع اللقاءات التشاورية التي عقدتها الهيئة مع ممثلي القطاع السياحي، حيث تم مناقشة الأسواق المستهدفة والأنشطة الترويجية والمشاركات في المعارض والفعاليات الدولية، إلى جانب سبل المحافظة على أداء الأسواق الحالية والتوسع في الأسواق الواعدة، وفي مقدمتها الصين وأوزبكستان، من خلال تعزيز التعاون مع الملكية الأردنية لتطوير الربط الجوي، وتكثيف المشاركة في المعارض السياحية، وتعزيز حضور الأردن عبر المنصات الرقمية وموقع الهيئة المخصص للسوق الصيني.

كما أكد المشاركون أهمية البناء على الزخم الإعلامي الذي رافق الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني "النشامى"، واستثماره في دعم الحملات الترويجية وتحفيز الطلب على الأردن في الأسواق المستهدفة.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة وشركائها، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم نمو القطاع السياحي، مع الاستمرار في عقد الاجتماعات التشاورية لاستكمال إعداد الخطة التسويقية لعام 2027، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ويعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة إقليمياً ودولياً.