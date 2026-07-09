كأس العالم يسجل أعلى معدل بحث في تاريخ محرك بحث غوغل

خبرني - حقق محرك بحث "غوغل" رقماً قياسياً جديداً في عدد عمليات البحث، مدفوعاً بالإقبال الهائل من المستخدمين خلال إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وكشف نيك فوكس، رئيس قطاع المعرفة والمعلومات في "غوغل"، أن محرك البحث سجل أعلى معدل استخدام في تاريخه مباشرة بعد الهدف الحاسم الذي منح منتخب الأرجنتين الفوز في مباراة الدور الإقصائي، الثلاثاء.

وقال فوكس في منشور عبر منصة "إكس" : "حطم محرك بحث غوغل جميع أرقام الاستخدام السابقة، وسجل أعلى معدل استخدام في تاريخه مباشرة بعد هدف فوز الأرجنتين في مباراة مصر."

أعلى معدل لعمليات البحث في الثانية

ورغم أن "غوغل" لم تكشف عن الأرقام الدقيقة، فإن متحدثاً باسم الشركة أوضح لشبكة "سي إن بي سي" أن محرك البحث سجل أعلى عدد من الاستعلامات في الثانية (Queries Per Second) في تاريخه، وذلك فور تسجيل هدف الفوز.

وجاء هذا الرقم القياسي بعدما قلب منتخب الأرجنتين تأخره في المباراة أمام المنتخب المصري بهدفين، حيث سجل كريستيان روميرو هدفاً قبل أن يحرز ليونيل ميسي هدف التعادل في الدقيقة 83، لتفوز بعدها الأرجنتين وتحجز بطاقة التأهل.

اختبار جديد لقوة محرك البحث

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تسعى فيه "غوغل" إلى إثبات استمرار قوة محرك بحثها التقليدي في مواجهة المنافسة المتزايدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة.

ولا تزال الشركة تهيمن على نحو 90% من سوق محركات البحث العالمية، كما تضاعف سعر سهمها خلال العام الماضي، وسجلت في الربع الأول من العام أسرع معدل نمو للإيرادات منذ عام 2022.

ماذا بحث المستخدمون؟

أوضحت "غوغل" أن أكثر عبارة بحث عنها المستخدمون عقب المباراة كانت:

- "argentina vs egypt".

كما تضمنت عمليات البحث الأكثر شيوعاً عالمياً عبارات مثل:

- "argentina x colombia".

- "كم عدد أهداف ميسي في كأس العالم؟"

- "ما اسم المخالفة عندما يضرب لاعبٌ لاعباً آخر أثناء المباراة؟"

- "هل هذه آخر بطولة كأس عالم يشارك فيها ميسي؟"

وتعكس هذه الأرقام حجم التفاعل العالمي مع البطولة، وقدرة الأحداث الرياضية الكبرى على دفع ملايين المستخدمين إلى محركات البحث في لحظات قليلة، لتسجيل مستويات استخدام غير مسبوقة.