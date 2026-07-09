*
الجمعة: 10 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السعودية تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين

  • 09 تموز 2026
  • 21:53
السعودية تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين

خبرني - أعربت السعودية، الخميس، عن إدانة واستنكار المملكة بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأردن، والكويت، والبحرين.

وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان، رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول، واستمرارها في تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأكّدت السعودية، أن هذه الاعتداءات تخالف قرار مجلس الأمن رقم "2817" للعام 2026، بشأن الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول المنطقة، مشددةً على أهمية احترام سيادة الدول، والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية.

وجددت تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مونديال 2026: استقالة رئيس الاتحاد القطري بعد الخروج من دور المجموعات
مونديال 2026: استقالة رئيس الاتحاد القطري بعد الخروج من دور المجموعات
  • 2026-07-10 00:14
الأرصاد السعودية: أمطار رعدية ورياح نشطة تشمل مناطق واسعة
الأرصاد السعودية: أمطار رعدية ورياح نشطة تشمل مناطق واسعة
  • 2026-07-09 19:57
محكمة كويتية تعاقب 3 مصريين بالسجن وغرامة ضخمة بقضية (اختلاس أموال صندوق إعانة المرضى)
محكمة كويتية تعاقب 3 مصريين بالسجن وغرامة ضخمة بقضية (اختلاس أموال صندوق إعان...
  • 2026-07-09 19:13
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن
  • 2026-07-09 18:17
برج خليفة يدخل سباق عجائب العالم السبع المعاصرة
برج خليفة يدخل سباق عجائب العالم السبع المعاصرة
  • 2026-07-09 17:37
أكثر من 40 مليون طالب.. تتويج أبطال «تحدي القراءة العربي» في الإمارات
أكثر من 40 مليون طالب.. تتويج أبطال «تحدي القراءة العربي» في الإمارات
  • 2026-07-09 16:37