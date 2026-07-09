مسؤول أميركي: لبنان وإسرائيل انتقلا إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار

خبرني - قال مسؤول أميركي، تعليقاً على المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إن الجانبين انتقلا إلى "مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار".

وأضاف المسؤول أن اجتماع روما يشكّل جلسة مغلقة تتيح للحكومتين إحالة الملف إلى الفرق الفنية، التي ستتولى العمل على جميع القضايا المنصوص عليها في اتفاق الإطار.

وأوضح أن العمل في المنطقة التجريبية الأولى سيبدأ خلال أيام، فيما يجري حالياً تحديد مناطق تجريبية إضافية ووضع الخطط اللازمة لها.

وأشار المسؤول إلى أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تتولى التنسيق مع لبنان وإسرائيل لدفع عملية التنفيذ قدماً.

وقال: "سنبدأ قريباً التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها بشكل فعّال في هذه المناطق، وفي مختلف أنحاء البلاد".