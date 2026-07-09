سورية تحتفي بفضل شاكر بعد قرار إخلاء سبيله

خبرني - تلقّى الفنان اللبناني فضل شاكر دعوة رسمية لزيارة سوريا وتكريم من وزارة الثقافة عقب قرار إخلاء سبيله في لبنان.

تزامنت الدعوة السورية مع تطورات قضائية جديدة في لبنان، بعدما وافقت المحكمة العسكرية على إخلاء سبيل فضل شاكر، فيما لا تزال جلسات المحاكمة المرتبطة بملف أحداث عبرا مستمرة أمام القضاء العسكري.

وجّه وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح دعوة رسمية إلى الفنان اللبناني فضل شاكر لزيارة سوريا، معلناً توجه الوزارة لتكريمه عقب قرار إخلاء سبيله الصادر عن المحكمة العسكرية في لبنان، مشيداً بما وصفه بمساندة الفنان اللبناني للشعب السوري خلال السنوات الماضية.

ونشر وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح تدوينة عبر منصة "إكس"، قدّم خلالها التهنئة إلى فضل شاكر بمناسبة قرار إخلاء سبيله، مؤكداً أن دعمه للشعب السوري سيبقى محل تقدير من جانب كثيرين.

وكتب الصالح: "الفنان الحر فضل شاكر كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري المباركة.. رافق مفاصلها ومنعطفاتها، ودفع ثمن موقفه أثماناً باهظة، ولم يفقد الثقة بها حين تخلى عنها كثيرون".

وأعلن الوزير السوري توجيه دعوة رسمية إلى فضل شاكر لزيارة سوريا، موضحاً أن وزارة الثقافة تعتزم تكريمه تقديراً لمواقفه، وأضاف: "واليوم، وإذ يتنفس فضل شاكر هواء الحرية بإخلاء سبيله، يهنئه أحرار سوريا الذين يحبونه ويقدرون موقفه الأصيل، ونقول له إن مسارح دمشق تنتظر قدومه ليصدح بصوته الحر ويقف بين أهله وجمهوره".

وتابع قائلاً: "إن وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية تدعوه إلى زيارة سوريا لتكريمه ورد الجميل إليه كما يليق به وبالمثقفين الأوفياء أصحاب المواقف الخالدة".

واختتم تدوينته بالقول: "سوريا الجديدة لا تنسى من ناصر ثورتها، وفرح لتفتح ياسمينها وجوريها حين هزمت المجرمين والإرهابيين ودحرتهم".

وجاءت دعوة وزير الثقافة السوري بعد ساعات من موافقة قاضي المحكمة العسكرية في لبنان، العميد وسيم فياض، على طلب إخلاء سبيل فضل شاكر، والذي تقدمت به وكيلته القانونية الدكتورة أماتا مبارك.

ويأتي القرار في ظل استمرار محاكمة شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، حيث يواصل القاضي الاستماع إلى إفادات الشهود في ملف أحداث معركة عبرا التي وقعت في يونيو/حزيران 2013، والمتصلة بالاتهامات السابقة المرتبطة بانضمامه إلى جماعة أحمد الأسير خلال المواجهات التي شهدتها تلك الفترة مع الجيش اللبناني.