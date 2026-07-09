بعد جدل بالوغون.. إيقاف مدافع إنجلترا مباراتين بسبب البطاقة الحمراء

خبرني - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف مدافع منتخب إنجلترا جاريل كوانساه مباراتين، بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال الفوز على المكسيك في دور الستة عشر من كأس العالم.

وتنص المادة 10.5 من لوائح البطولة على أن أي لاعب يُطرد في كأس العالم يُوقف تلقائياً عن المباراة التالية، لكن فيفا أكد في بيان، الخميس، أن عقوبة كوانساه ستمتد أيضاً إلى نصف النهائي، في حال تأهل إنجلترا على حساب النرويج.

وقال فيفا في بيانه: سيتم تنفيذ عقوبة الإيقاف في المباراة أو المباريات المقبلة لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، وذلك وفقاً للمادة 69 من لائحة الانضباط التابعة لفيفا.

ولا تتضمن لوائح كأس العالم 2026 أي آلية تسمح للمنتخبات بالاستئناف على البطاقات الحمراء، رغم أن الاتحاد الإنجليزي كان يدرس الخيارات القانونية المتاحة بشأن العقوبة.

وكان كوانساه، لاعب باير ليفركوزن، قد شارك أساسياً في مباراتين بمركز الظهير الأيمن لتعويض غياب ريس جيمس المصاب، ويترك غيابه جيد سبينس كخيار وحيد في هذا المركز، في ظل استمرار غياب جيمس بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وجاء ذلك بعد القرار المثير للجدل الذي سمح للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالمشاركة أمام بلجيكا، رغم طرده في الدور السابق أمام البوسنة والهرسك، إذ قرر فيفا تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لمدة عام.

وتلتقي إنجلترا مع النرويج في ربع النهائي، السبت، بمدينة ميامي، وفي حال فوزها ستلعب أمام الأرجنتين أمام سويسرا في نصف النهائي.