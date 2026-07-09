37 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم والحماية الاجتماعية للأطفال في الأردن

خبرني - أعلن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الخميس، عن إطلاق 3 مبادرات جديدة في الأردن باستثمار أوروبي يبلغ 37 مليون يورو، لدعم الأطفال والشباب، من خلال تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحسين مخرجات التعلم، وتوسيع فرص التعليم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن المبادرات تستند إلى شراكة طويلة الأمد مع اليونيسف، وتهدف إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، وتحسين مخرجات التعلم، وتوسيع فرص الأطفال للتعلم والنمو.

ويخصص الاتحاد الأوروبي 4 ملايين يورو لبرنامج "تعزيز الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال الأكثر ضعفاً في الأردن" الذي يهدف إلى بناء أنظمة وطنية أكثر قدرة على الصمود والاستدامة، بما يعزز تعلم الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية ورفاههم النفسي والاجتماعي.

ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج بشكل مباشر 13,736 شخصا من الفئات الأكثر ضعفاً، إضافة إلى دعم التخطيط القائم على الأدلة من خلال إعداد دراسة للموازنة والاستثمار الخاصة ببرنامج "مكاني" التابع لليونيسف، بما يعزز استدامته على المدى الطويل.

كما يوفر برنامج "التعليم ومكاني" الممول بمساهمة أوروبية قدرها 13 مليون يورو، فرصا أوسع للأطفال والشباب الأكثر ضعفا للحصول على التعليم، ودعم التعلم، وتنمية المهارات.

ويدعم البرنامج قرابة 30 ألف طالب وطالبة ملتحقين بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي خلال العام الدراسي 2025/2026، استكمالا للدعم الذي استفاد منه أكثر من 33,500 طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2024/2025.

ويشمل البرنامج توسيع برامج استعادة مهارات القراءة وبرامج القراءة في الصفوف الأساسية، وتقديم خدمات تعليمية مناسبة للفئات العمرية المختلفة، وبرامج لتنمية الطفولة المبكرة، وتنمية المهارات الحياتية، وخدمات حماية الطفل، يستفيد منها 9 آلاف طفل وطفلة.

كما يهدف إلى تمكين 80% من الشباب المشاركين من تحسين مهاراتهم الرقمية، والمهارات المالية، بما يدعم انتقالهم إلى مرحلة الرشد والإنتاج، إلى جانب تحسين الوصول إلى التعليم عبر توفير خدمات النقل للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتعزيز مبادرات الوقاية من العنف في المدارس، وإشراك متطوعين سوريين لدعم الخدمات التعليمية.

وفي إطار دعم تعويض الفاقد التعليمي، يموّل الاتحاد الأوروبي برنامج "المدارس: التدريس من أجل تعويض الفاقد التعليمي" (ST4LR) بمبلغ 20 مليون يورو، بهدف تحسين مخرجات التعلم في المدارس الأكثر احتياجا في الأردن.

ويستهدف البرنامج الوصول إلى 20 ألف طفل من خلال برامج استعادة مهارات القراءة، و40 ألف طفل عبر برامج الرياضيات، ومساعدة ما لا يقل عن 80% من الطلبة المشاركين على تحقيق تحسن ملموس في مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية.

ويتضمن البرنامج أيضا تدريب 1,800 معلم ومعلمة على أساليب التدريس الدامج، والتعليم العلاجي، والانضباط الإيجابي، وحماية الطفل، وتعزيز الشراكة بين المدارس وأولياء الأمور والمجتمعات المحلية في 300 مدرسة، إضافة إلى إدخال أنظمة الإنذار المبكر لتحديد الطلبة المعرضين لخطر التسرب من التعليم وتقديم الدعم لهم.