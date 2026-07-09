جامعة البترا تبحث شراكات بحثية مع الهيئة العربية للطاقة الذرية وتستعرض تقنيات تحليل المواد

خبرني - بحثت جامعة البترا سبل إرساء شراكات بحثية في مجالات الطاقة النووية وعلوم المواد مع وفد من الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية. واطلع الوفد، خلال زيارة ميدانية إلى المرافق البحثية في الجامعة، على تطبيقات أجهزة حيود الأشعة السينية (XRD) والمجهر الإلكتروني الماسح (SEM)، المستخدمة في تحليل اليورانيوم وتوصيف المواد المتقدمة، وذلك ضمن برنامج دورة تدريبية متخصصة بمشاركة خبراء من عدد من الدول العربية.

واستقبل رئيس جامعة البترا بالوكالة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي الوفد، الذي ضم الأستاذ الدكتور خالد زهرمان من الهيئة العربية للطاقة الذرية، والدكتور ليث الدرابيع، والأستاذ مأمون الزعبي من هيئة الطاقة الذرية الأردنية. وناقش الريماوي، بحضور المستشار الطبي للجامعة معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور فراس السليحات، آليات تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تسهم في تعزيز التكامل العلمي والبحثي في المنطقة العربية، ودعم الابتكار في قطاع الطاقة.

واختُتمت الزيارة في مختبر طب الأسنان الرقمي (CAD/CAM) المتقدم، حيث قُدمت سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة والعروض التطبيقية وفق البرنامج المُعد لهذه الفعالية. وتضمنت الفعالية شرحًا عمليًا متقدمًا لآلية إجراء التحاليل باستخدام جهاز حيود الأشعة السينية (XRD)، شمل مراحل تحضير العينات، وجمع بيانات الحيود، وتحليل الأنماط البلورية، وتفسير النتائج في مجال توصيف المواد والبحوث متعددة التخصصات.

كما اشتملت الفعالية على عرض عملي باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح (SEM)، تناول تقنيات التصوير المجهري عالي الدقة، وتحليل مورفولوجيا المواد وبنيتها السطحية، والتعريف بأبرز تطبيقاته في توصيف المواد، والجيولوجيا، وعلوم النانو، وأبحاث المواد المتقدمة.

وهدفت الفعالية إلى نقل الخبرات العملية في استخدام التقنيات التحليلية المتقدمة، وتطوير الكفاءات العربية في مجالات الطاقة والتطبيقات السلمية للتقنيات النووية. وتؤكد جامعة البترا التزامها بتعزيز التعاون العلمي مع الهيئات العربية والدولية، وتوفير بيئة بحثية تواكب أحدث التطورات التقنية، بما يسهم في دعم الابتكار، وتطوير الحلول العلمية للتحديات الصناعية والبيئية، ورفد المجتمع الأكاديمي بخبرات ميدانية متقدمة.