أفضل أهداف دور الـ16 لكأس العالم 2026.. أوناحي ينافس ميسي وبيلينغهام

خبرني - يتنافس عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب على جائزة أفضل هدف في دور الـ16 لكأس العالم 2026 الذي أسدل الستار عليه الأربعاء.

وسجل عز الدين أوناحي ثنائية في فوز المغرب 3-0 على كندا في دور الـ16 من كأس العالم 2026 بينما تكفل سفيان رحيمي بالهدف الثالث.

وجاء هدف أوناحي الأول عبر ركلة حرة حولها أشرف حكيمي ليسددها أوناحي على الطائر في المرمى "ق 50" ضمن الأهداف المرشحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنافسة على هدف تلك المرحلة.

وظهرت في القائمة ثنائية الأرجنتين في مصر في الفوز 3-2، وتحديداً هدف ليونيل ميسي الثاني في الدقيقة 84 بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ثم تجاوزت الخط، ورأسية إنزو فرنانديز التي منحت التانغو التأهل للدور ربع النهائي في الوقت بدل الضائع.

وفي الإطار ذاته، جاء هدف جود بيلينغهام، الذي سجل ثنائية في انتصار إنجلترا 3-2 على المكسيك، وتحديداً هدفه الأول الذي جاء عندما تلقي عرضية من بوكايو ساكا حولها نجم ريال مدريد بالرأس لداخل الشباك.

وبالطبع ظهر إيرلينغ هالاند صاحب ثنائية فوز النرويج 2-1 على البرازيل في كبرى مفاجآت ثمن النهائي، وتحديداً هدفه الثاني الذي جاء بتصويبة متقنة وصاروخية من خارج منطقة الجزاء لتستقر الكرة في الشباك معززة التقدم إلى 2-0 ومنهية آمال رفاق نيمار دا سيلفا في العبور لربع النهائي.

وظهر هدف فوز إسبانيا 1-0 على البرتغال عبر ميكيل مورينو والذي حول بينية من فيران توريس لداخل المرمى في الوقت بدل الضائع ليكتب نهاية مسيرة كريستيانو رونالدو في كأس العالم.

وسيعلن الفيفا عن أفضل هدف في ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد تصويت جماهيري سيستمر لمدة 48 ساعة.