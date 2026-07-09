الدولار يحافظ على قوته مع ارتفاع أسعار النفط

خبرني - حافظ الدولار على قوته أمام معظم العملات الرئيسة ‌اليوم، إذ أدت الضربات الجديدة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، إلى إحياء الطلب ‌على أصول الملاذ الآمن، في حين عزز ارتفاع أسعار النفط التوقعات برفع أسعار الفائدة ليظل الين الياباني تحت ضغط.

وبلغ سعر ‌الدولار 162.41 ين ليحوم قرب أقوى مستوى له منذ مطلع شهر يوليو الجاري، ولم يشهد اليورو والجنيه الإسترليني تغيرًا ‌يذكر ليجري تداولهما عند 1.1426 دولار، و1.3392 دولار على الترتيب.

وظل الدولار النيوزيلندي محل طلب قوي بعد يوم من رفع سعر الفائدة ليمدد مكاسبه 0.5% إلى 0.5725 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6936 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، ليستقر عند 100.96.