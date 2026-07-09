بديل مثالي للقهوة.. ما هي (الماتشا الزرقاء)؟

خبرني - تثير "الماتشا الزرقاء" اهتمامًا متزايدًا بين محبي المشروبات الصحية، إلا أنها تختلف كليًا عن الماتشا الخضراء التقليدية؛ إذ تُستخلص من زهرة البازلاء الفراشية، التي تمنحها لونًا أزرق سماويًا مميزًا بفضل صبغة طبيعية تُعرف باسم "التيرناتين".

وبحسب موقع "Matcha Direct" الياباني، فإن هذا المشروب يشترك مع الماتشا الخضراء في احتوائه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، خاصة مركبات "البوليفينول"، التي ترتبط بدعم الصحة العامة.

وتتمثل أبرز مزايا الماتشا الزرقاء في خلوها من الكافيين؛ ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في تجنب المنبهات أو الحد من استهلاكها.

ورغم أن الأبحاث البشرية حول مستخلصات زهرة البازلاء الفراشية ما تزال محدودة، فإن مضادات الأكسدة الموجودة فيها قد تسهم في دعم صحة العين، والحفاظ على نضارة البشرة، إضافة إلى المساعدة في التحكم بالوزن.

ولا يقتصر استخدام هذه الزهرة على تحضير المشروبات، إذ تمتد جذورها إلى قرون في تايلاند، حيث استُخدمت في إنتاج الألوان الغذائية الطبيعية، وتلوين الحلويات بعصيرها، إلى جانب إعداد مشروب تقليدي من أزهارها المجففة.

كما دخلت مستخلصات زهرة البازلاء الفراشية في صناعة بعض مستحضرات العناية الشخصية، من بينها أنواع من الشامبو التي تُسوّق للمساعدة في تعزيز نمو الشعر.