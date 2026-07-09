ميتا تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي (ميوز سبارك 1.1)

خبرني - أطلقت شركة ميتا ​بلاتفورمز اليوم الخميس ميزة وصول المطورين التي ‌طال ​انتظارها إلى نموذج "ميوز سبارك" للذكاء الاصطناعي الخاص بها إلى جانب نسخة مطورة، مما يضعها مباشرة في مواجهة نماذج أعمال من شركتي أنثروبيك وأوبن إيه.آي في فرض رسوم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وروجت ميتا لنموذج "ميوز سبارك 1.1" باعتباره نموذجها الأكثر كفاءة برمجيا في ‌العالم الواقعي والمهام الآلية، ويأتي ضمن مهمة أوسع تروج لها الشركة تتمثل ‌في تقديم "ذكاء فائق للاستخدام الشخصي".

وقالت ميتا إن ‌من مميزات النموذج المطور كتابة ‌شفرة برمجية وتصحيحها وكذلك ‌استخدام البرامج والأدوات الخارجية وفهم النصوص والصور ومقاطع الفيديو ​بالإضافة إلى ‌تنفيذ مهام ​معقدة متعددة الخطوات تحتاج إلى تدخل بشري أقل.

وكانت ميتا كشفت النقاب عن ميوز سبارك في أبريل ​، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي للنصوص والاستدلال من فريق الذكاء الخارق الذي شكلته العام الماضي لسد فجوة المنافسة المحتدمة مع شركات منافسة على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي.

واختبرت ميتا واجهة برمجة التطبيقات مع شركائها في عرض خاص خلال عملية الإطلاق. ‌وواجهة البرمجة عنصر لا غنى عنه في أنظمة ​الذكاء الاصطناعي، فهي تعمل بمثابة الجسر الرقمي للمطورين الذي يمكنهم من الاستفادة من إمكانيات النموذج في أنظمة برامجهم الخاصة.