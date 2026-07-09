تهنئة بترفيع محمد فارس الحوامدة إلى رتبة وكيل أول في القوات المسلحة الأردنية

خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى محمد فارس محمد الحوامدة، بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه من رتبة وكيل إلى رتبة وكيل أول في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

ويأتي هذا الترفيع تقديرًا لما أبداه من إخلاص وتفانٍ في أداء الواجب، وانضباط ومهنية خلال مسيرته العسكرية، سائلين الله العلي القدير أن يوفقه في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية، وأن يجعل هذا الترفيع حافزًا لمزيد من العطاء والتميز.

ألف مبارك لـمحمد فارس محمد الحوامدة، مع خالص الأمنيات له بدوام النجاح والتقدم في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة.