خالد زكريا يغادر الزعيم

خبرني – اعلن اللاعب خالد زكريا انتهاء مشواره مع الفيصلي ، ليخوض أولى تجاربه الاحترافية.

وبينما لم يعلن زكريا وجهته، اكدت تقارير انه سينتقل الى نادي العروبة السعودي.

وكان زكريا تدرج بين فئات الفيصلي السنية ، حتى مثل الفريق الأول.

وتعليقا على انتهاء مشواره مع الزعيم كتب زكريا :

من الفئات العمرية للفريق الأول... ومن حلم صغير لحلم أكبر. وأنا فخور إني واحد من أبناء هالنادي

كبرت بين جماهيره ولبست الشعار بكل فخر

اليوم، وبمشاعر مختلطة أخطو خطوتي الأولى في مسيرتي الاحترافية خارج البلد.. بطلع لأول تجربة احترافية، حاملاً معي دعاءكم وذكرياتي معكم.

شكراً للفيصلي إدارةً، أجهزة فنية، زملائي اللاعبين، والجمهور العظيم الذي لم يخذلنا يوماً. شكراً لكل فيصلاوي آمن بموهبتي ودعمني.

بوعدكم أكون خير سفير لاسم الفيصلي وللاعب الأردني، وأمثلكم بأفضل صورة تليق بكم.

، دعواتكم