وزير إسرائيلي: المواجهة العسكرية مع تركيا أصبحت احتمالا واردا جدا

خبرني - قال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي من حزب الليكود عميحاي شيكلي، يوم الخميس، إن سيناريو المواجهة العسكرية مع تركيا أصبح "احتمالا واردا جدا".

وحذر شيكلي من أن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وتركيا أصبح واردا جدا في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني بين البلدين والتطورات المتعلقة بالتعاون العسكري بين أنقرة وواشنطن.

وصرح شيكلي خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن تل أبيب تأخذ التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأتراك على محمل الجد، معتبرا أن الخطاب التركي الأخير تجاه إسرائيل يشكل مؤشرا مقلقا على تدهور العلاقات بين الجانبين.

وأردف الوزير الإسرائيلي: "لقد تعلمنا أن من المهم جدا الإصغاء لما يقوله القادة حول العالم، ولما يقوله أعداء إسرائيل.. وعندما يقول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل عبء على الإنسانية وإن الإنسانية لم تعد قادرة على تحمل ذلك العبء، فهذه تصريحات خطيرة جدا".

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي بالتزامن مع المباحثات الجارية بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شراء مقاتلات أمريكية من طراز F-35.

كما تأتي في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل قمة الناتو في أنقرة، بأن إدارته تدرس تنفيذ الصفقة.

وانتقد شيكلي ما وصفه بـ"العلاقة الودية" بين ترامب وأردوغان، معتبرا أنها تثير قلق إسرائيل، كما أشار إلى أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمثل تحديا في ظل التوترات الحالية.

وقال شيكلي: "مجمل هذه الصداقة التي يظهرها ترامب تجاه أردوغان تعني مشكلة كبيرة بالنسبة إلينا، وكذلك بالنسبة إلى حلف الناتو".

واعتبر شيكلي أن عدم إعلان واشنطن حتى الآن موافقتها على تزويد تركيا بمقاتلات F-35 يمثل "إنجازا دبلوماسيا" لإسرائيل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانب قادة اليونان وقبرص، مارسوا ضغوطا لمنع إتمام الصفقة، بحسب قوله.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توترا متزايدا على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتبادل الانتقادات السياسية والدبلوماسية بين الجانبين، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى زادت من حدة الخلاف.