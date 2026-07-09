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  • الثقافة السورية تدعو فضل شاكر لزيارة دمشق تكريما لمواقفه الداعمة للسوريين

الثقافة السورية تدعو فضل شاكر لزيارة دمشق تكريما لمواقفه الداعمة للسوريين

  • 09 تموز 2026
  • 18:32
الثقافة السورية تدعو فضل شاكر لزيارة دمشق تكريما لمواقفه الداعمة للسوريين

خبرني - أعلن وزير الثقافة السوري، محمد ياسين الصالح، توجيه دعوة رسمية إلى الفنان اللبناني فضل شاكر لزيارة سوريا، تكريما لمواقفه الداعمة للشعب السوري وانحيازه المبكر إلى تطلعات السوريين.

وفي منشور، عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس"، أوضح الوزير أن فضل شاكر "كتب سطور حريته بنفسه" منذ وقوفه إلى جانب ثورة الشعب السوري، معتبرا أن الفنان اختار التعبير عن موقفه بصراحة، وأن صوته ظل حاضرا بين جمهوره رغم التحديات التي واجهها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن وزارة الثقافة وجهت الدعوة إلى شاكر لزيارة دمشق "تكريما له وردا للجميل"، بما يليق بمكانته الفنية وبمن وصفهم بالمثقفين والفنانين المخلصين الذين ساندوا الشعب السوري في محنته، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي في إطار تقدير الشخصيات التي اتخذت مواقف مؤيدة لتطلعات السوريين.

وأكد الوزير أن "سوريا الجديدة لا تنسى من وقف إلى جانبها"، مشيرا إلى أن تكريم الشخصيات الثقافية والفنية التي دعمت السوريين يعكس نهجا يقوم على الوفاء لمن ساندوا مسيرة التغيير، وإبراز الدور الذي لعبته النخب الثقافية والفنية في مواكبة الأحداث وإيصال صوت السوريين إلى الرأي العام.

وتأتي هذه الدعوة في سياق اهتمام وزارة الثقافة بتعزيز حضور الشخصيات الثقافية والفنية العربية في المشهد الثقافي السوري، وفتح صفحة جديدة من التعاون والتواصل مع المبدعين الذين ارتبطت مواقفهم بمحطات مفصلية في تاريخ سوريا الحديث.

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