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عباس يحدد موعد الانتخابات التشريعية

  • 09 تموز 2026
  • 18:26
عباس يحدد موعد الانتخابات التشريعية

خبرني  - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا حدد فيه السبت الموافق 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

ونص المرسوم الرئاسي، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.

ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في فلسطين، فيما سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل وفقاً للقانون.

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