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  • ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.7 مليار دينار

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.7 مليار دينار

  • 09 تموز 2026
  • 18:20
ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 197 مليار دينار

خبرني  - ارتفعت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنسبة 5.3% إلى 19.7 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2026، وفق رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية.

وأوضح كناكرية ، الخميس، أن موجودات الصندوق زادت بنحو مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بنهاية العام الماضي، بحسب المملكة.

وكان كناكرية قد قال في وقت سابق، إن الربع الأول من العام الحالي شهد تحركات استثمارية نشطة، شملت تعزيز الاستثمارات في بورصة عمّان، والتوسع في قطاعات البنوك والتعدين والعقار، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والتعدين.

وأشار إلى أن استثمارات الصندوق في المشاريع الاستراتيجية تحقق أثراً مباشراً وغير مباشر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويواصل الصندوق، بحسب كناكرية، تعزيز دوره كمستثمر مؤسسي طويل الأجل، بما يحقق التوازن بين تعظيم العوائد الاستثمارية ودعم المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.

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