تطورات الحالة الصحية للفنان ماجد المصري بعد العملية الجراحية

خبرني - غادر الفنان ماجد المصري غرفة العمليات بعد خضوعه لجراحة في العين، إثر إصابة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً، وسط متابعة واسعة من جمهوره ومحبيه للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان الفنان ماجد المصري قد تعرض لإصابة تمثلت في قطع بشبكية العين، الأمر الذي استدعى خضوعه لعملية جراحية، وفق مصادر إعلام محلية.

وفي وقت سابق، حرص ماجد المصري على طمأنة جمهوره بشأن وضعه الصحي، بعد الإعلان عن إصابته، مؤكداً استعداده لإجراء الجراحة عقب حضوره مباراة مصر والأرجنتين.

وقال الفنان في تصريحات لمصادر إعلام محلية: "أنا الحمد لله بخير، وهعمل جراحة، وقدر الله وما شاء فعل، وبطلب من الناس تدعيلي".

كما أعرب ماجد المصري عن تقديره لجميع من تواصلوا معه خلال الفترة الماضية للاطمئنان على حالته الصحية، مطالباً جمهوره بالدعاء له حتى يتجاوز العملية ويتماثل للشفاء بصورة كاملة.

وعلى الصعيد الفني، شارك ماجد المصري خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "أولاد الراعي"، من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل.

ودارت أحداث العمل حول ثلاثة أشقاء ينطلقون من بدايات متواضعة في رحلة شاقة لبناء إمبراطورية تجارية كبيرة تفرض حضورها في عالم المال والأعمال.

ومع اتساع حجم الثروة والنفوذ، تتحول النجاحات المتلاحقة إلى اختبار صعب للعلاقات الأسرية، في ظل تشابك المصالح وتصاعد صراعات النفوذ والولاء بين الأشقاء.

ويضع العمل أبطاله أمام قرارات حاسمة تهدد الكيان الذي عملوا على بنائه معاً، بينما يكشف كيف يمكن للمال أن يبدل العلاقات ويحول الأشقاء إلى منافسين داخل ساحة صراع مفتوحة.

