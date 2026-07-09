الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون السياحي بين البلدين

خبرني - بحثت جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سبل تطوير وتعزيز التعاون السياحي بين الأردن والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال لقاء جمع مجلس إدارة الجمعية بالسفير السعودي.

وتناول اللقاء آفاق الترويج المشترك للبرامج السياحية، وتطوير استراتيجيات التسويق السياحي، والتخطيط لإطلاق برامج سياحية متنوعة تشمل البلدين، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية، وترسيخ التعاون الأخوي، وتبادل الخبرات والثقافات بين الجانبين.

وأشادت الجمعية بما أبداه السفير السعودي من اهتمام وتفاعل مع الأفكار والمبادرات المطروحة، مؤكدةً حرصه على دعم كل ما من شأنه تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في القطاع السياحي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب تطلعات قيادتي البلدين.

وأكدت الجمعية تطلعها إلى ترجمة مخرجات اللقاء إلى خطوات عملية ومشاريع مشتركة تسهم في تطوير التعاون السياحي، وتعزيز مكانة الأردن والمملكة العربية السعودية كوجهتين سياحيتين متكاملتين، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصالح القطاع السياحي في البلدين.

وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، بلال روبين، إن اللقاء يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون السياحي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الأردن والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الجمعية تتطلع إلى ترجمة مخرجاته إلى مشاريع عملية ومبادرات مشتركة تسهم في تنشيط الحركة السياحية وتطوير القطاع، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التكامل السياحي بينهما.