وكيل حديقة السوسنة السوداء: وزير الداخلية ومحافظ العاصمة أصدرا أمرا لفتح الحديقة

خبرني - قال وكيل حديقة السوسنة السوداء، المحامي طاهر نصار، عصر اليوم الخميس، إن وزير الداخلية ومحافظ العاصمة أصدرا أمرا لفتح الحديقة.

جاء ذلك في منشور للمحامي نصار عبر صفحته في موقع الفيسبوك شكر فيه الله، مضيفا "وزير الداخليه ومحافظ العاصمه اصدرا الاوامر لفتح حديقة السوسنة السوداء ،رغم انتهاء الدوام".

جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية أمس الأربعاء، قرارًا مستعجلًا بإلغاء قرار وزير الزراعة المتعلق بإغلاق مزرعة السوسنة السوداء.

ويقضي قرار المحكمة بإعادة فتح المزرعة، بعد إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الزراعة بإغلاقها.

ويُعدّ القرار واجب التنفيذ وفقًا للأصول القانونية.

وسيقوم مالك المزرعة بتزويد الحاكم الإداري بنسخة من قرار المحكمة، تمهيدًا لتنفيذه وإعادة فتح أبوابها على الفور.