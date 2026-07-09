أكثر من 40 مليون طالب.. تتويج أبطال «تحدي القراءة العربي» في الإمارات

خبرني - بحضور الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ينظم تحدي القراءة العربي اليوم احتفالية حاشدة في مركز دبي للمعارض (إكسبو دبي)، لتتويج أبطال دورته الـ10 على مستوى دولة الإمارات، التي شهدت مشاركة قياسية، حيث خاض المنافسات أكثر من 830 ألف طالب وطالبة.

كما تحضر تتويج أصحاب المراكز الأولى وزيرة التربية والتعليم الإماراتية، سارة بنت يوسف الأميري، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، والمهتمين بالشأن المعرفي والتعليمي، وحشد كبير من طلبة المدارس في الإمارات، وأولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين في التصفيات.

وحققت الدورة الـ10 من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مشاركة قياسية وصلت إلى 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة من 60 دولة، يمثلون 138 ألفاً و426 مدرسة، وبإشراف 161 ألفاً و507 مشرفين ومشرفات.

وتشهد الاحتفالية تتويج صاحب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، كما يجري تكريم الفائز بلقب «المشرف المتميز»، والمدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة».