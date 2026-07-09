مباريات كأس العالم وصحة القلب.. متى يتحول الحماس إلى خطر؟

خبرني - تجذب مباريات كرة القدم الكبرى، ولا سيما في بطولات مثل كأس العالم، ملايين المشاهدين حول العالم، لكن الحماس الذي يرافقها قد يحمل مخاطر صحية حقيقية، خاصة على القلب، وفقًا لأطباء مختصين.

وأوضح طبيب القلب التداخلي الدكتور وهاج أمان أن التوتر والانفعال الشديدين خلال المباريات الحاسمة قد يرفعان مستويات هرمونات التوتر في الجسم، ما يزيد سرعة ضربات القلب ويرفع ضغط الدم بصورة مفاجئة، وهو ما قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى نوبة قلبية أو الإصابة بما يُعرف بـ"متلازمة القلب المكسور".

وأشار إلى أن الخطر لا يرتبط بالمشاعر وحدها، بل يتضاعف مع العادات الشائعة في يوم المباراة، مثل الإفراط في تناول الأطعمة المالحة والدسمة، والجلوس لساعات طويلة دون حركة، وهي عوامل تزيد العبء على القلب والأوعية الدموية.

ويُعد الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة، والمدخنون، ومن يعانون أمراض الشريان التاجي أو قصور القلب، الأكثر عرضة للمضاعفات أثناء متابعة المباريات المثيرة.

وللحد من المخاطر، ينصح الخبراء باختيار وجبات صحية، والاعتدال في كميات الطعام، وشرب الماء بكميات كافية، مع الحرص على الحركة لبضع دقائق خلال فترات التوقف، ومشاهدة المباريات برفقة العائلة أو الأصدقاء.

كما شدد أمان على ضرورة عدم تجاهل أي أعراض تستمر لأكثر من 10 دقائق، مثل ألم أو ضغط في الصدر، وضيق التنفس، وتسارع ضربات القلب، والدوار، أو الغثيان، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعراض يستدعي طلب الرعاية الطبية فورًا، خاصة إذا تجاوز ضغط الدم 160/100.

ويؤكد الأطباء أن الاستمتاع بإثارة مباريات كأس العالم لا يتعارض مع الحفاظ على صحة القلب، شرط موازنة الحماس بعادات صحية والانتباه لأي علامات تحذيرية قد تنذر بمشكلة قلبية.