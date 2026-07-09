بنسب نجاح مذهلة.. تحفيز (العصب المبهم) يعالج أصعب حالات الاكتئاب

خبرني - كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة لاستخدام تحفيز العصب المبهم كأحد الخيارات العلاجية للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الحاد، خصوصًا الحالات التي لم تستجب للأدوية والعلاجات التقليدية.

وأظهرت نتائج متابعة استمرت عامين، وفقًا لـ"ديلي ميل"، أن العلاج عبر جهاز مزروع تحت الجلد أدى إلى تحسن ملحوظ لدى نسبة كبيرة من المرضى المصابين بالاكتئاب المقاوم للعلاج، وهو النوع الذي يشكل تحديًا كبيرًا للأطباء بسبب محدودية الخيارات المتاحة أمام المصابين به.

وبحسب الدراسة، فإن 69% من المشاركين سجلوا تحسنًا في أعراض الاكتئاب بعد الخضوع لتحفيز العصب المبهم، فيما استمر هذا التحسن لدى أكثر من 80% منهم حتى نهاية العام الثاني من المتابعة.

واعتبر الباحثون أن المريض يحقق استجابة للعلاج إذا انخفضت أعراض الاكتئاب لديه بنسبة 30% على الأقل، أو إذا ظهر تحسن واضح في قدرته على ممارسة حياته اليومية.

وقال الدكتور تشارلز كونواي، أستاذ الطب النفسي ومدير مركز اضطرابات المزاج المقاومة للعلاج في جامعة واشنطن، إن هناك حاجة ملحة إلى إيجاد حلول جديدة لهذه الفئة من المرضى الذين غالبًا ما تنفد أمامهم الخيارات العلاجية.

وأضاف أن الباحثين فوجئوا بوجود نسبة من المرضى لم تعد تظهر لديهم أعراض الاكتئاب بعد عامين من العلاج.

كيف يعمل تحفيز العصب المبهم؟

يُعد العصب المبهم من أكبر الأعصاب في جسم الإنسان، ويمتد من جذع الدماغ إلى مناطق مختلفة في الجسم، حيث ينقل إشارات بين الدماغ والأعضاء الرئيسة.

ويرتبط هذا العصب بتنظيم عدد من الوظائف الحيوية، بينها الاستجابة للتوتر والمزاج والتحكم العاطفي، وهي وظائف تتأثر بشكل كبير لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

ويعتمد العلاج على زرع جهاز صغير يشبه جهاز تنظيم ضربات القلب أسفل عظمة الترقوة، متصل بسلك يصل إلى العصب المبهم في الرقبة، ليطلق نبضات كهربائية منخفضة المستوى تساعد في تنشيط المسارات العصبية المرتبطة بالمزاج.