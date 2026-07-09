الداخلية الأردنية : اضراب اسرائيلي يعرقل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين بنسبة 50 %

خبرني - أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، الدكتور عبد الكريم أبو دلو، أن تنفيذ إضراب بالعمل اليوم، لدى الجانب الإسرائيلي ، تسبب في عرقلة حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، حيث تمكنت (25) حافلة فقط من أصل (50) حافلة مخصصة للعبور باتجاه الأراضي الفلسطينية من إتمام رحلتها.

وأضاف أبو دلو، أن الإضراب بدأ عند الساعة العاشرة صباحًا واستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا، مما أثر بشكل كبير على حركة تدفق المسافرين. حيث تمكنت قبل بدء الإضراب (12) حافلة من العبور بإتجاه الأراضي الفلسطينية، بينما عبرت (13) حافلة فقط بعد إنتهاء الإضراب.

كما أشار أبو دلو، أنه نتج عن هذا الإضراب، عدم قدرة عدد كبير من المسافرين الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، وعودتهم من الجسر، مما سيوثر على حركة السفر خلال الأيام القادمة.