جمال السلامي يعرض خدماته على منتخب العراق.. والرد يأتي سريعًا

خبرني - رفض الاتحاد العراقي لكرة القدم مقترحًا للتعاقد مع المدير الفني المغربي جمال السلامي لتولي القيادة الفنية لـ منتخب العراق خلال المرحلة المقبلة، مفضلًا الاستمرار في مشروعه الحالي.

وجاء هذا القرار الحاسم من قِبل المسؤولين عن الكرة العراقية لغلق الباب أمام أي تغييرات طارئة على الجهاز الفني، والحفاظ على استقرار الفريق تماشيًا مع الخطط الموضوعة مسبقًا.

وكشفت قناة “الرابعة الرياضية” العراقية أن المدرب المغربي جمال السلامي، المدير الفني السابق للمنتخب الأردني، قام بعرض خدماته رسميًا على الاتحاد العراقي لكرة القدم لبحث إمكانية الإشراف على تدريب منتخب العراق.

وناقشت لجان مختصة في الاتحاد العراقي هذا العرض ، وقررت رفض خيار التعاقد مع السلامي بصفة قاطعة، إيمانًا وثقة من أعضاء مجلس الإدارة بالمشروع الرياضي والمستقبلي الذي يقوده المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مع منتخب العراق.

ويرى مسؤولو الاتحاد أن المنظومة الكروية تسير وفق استراتيجية واضحة تحت قيادة أرنولد، وأن أي تغيير في الوقت الحالي قد يؤثر سلبًا على انسجام اللاعبين واستيعابهم للأفكار الخططية الموضوعة.