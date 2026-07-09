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شركة طيران أردنية تعلن عن وظائف شاغرة لمضيفات طيران

  • 09 تموز 2026
  • 15:49
شركة طيران أردنية تعلن عن وظائف شاغرة لمضيفات طيران

خبرني - أعلنت إحدى شركات الطيران الأردنية عن توفر شواغر وظيفية لمضيفات طيران، داعية الراغبات ممن تنطبق عليهن الشروط إلى التقدم عبر طلب التوظيف الإلكتروني.

وبحسب الإعلان، يشترط أن تكون المتقدمة أردنية الجنسية، وأن يتراوح طولها بين 158 و175 سم مع تناسب الطول مع الوزن، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

كما اشترطت الشركة أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، وأن تتمتع بلياقة صحية جيدة وألا تعاني من أمراض مزمنة.

ودعت الشركة الراغبات بالتقدم إلى تعبئة طلب التوظيف عبر الرابط الإلكتروني المخصص، فيما خصصت أرقاماً للتواصل والاستفسار عبر الهاتف أو تطبيق "واتساب".

0779900171
0779900101

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