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شركة تمكين تعلن عن وظائف شاغرة لمحاسبين في عمّان

  • 09 تموز 2026
  • 15:45
شركة تمكين تعلن عن وظائف شاغرة لمحاسبين في عمّان

خبرني - أعلنت شركة تمكين عن توفر شواغر وظيفية لمحاسبين للعمل لديها في محافظة عمّان، داعية الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بطلباتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتوظيف.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم ذكراً ومن سكان محافظة عمّان، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير لا يقل عن "جيد جداً"، وأن يكون أعزب، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

كما أوضحت أن الوظائف متاحة لحديثي التخرج أو لمن لا تتجاوز خبرتهم العملية سنتين.

ودعت الشركة الراغبين بالتقدم إلى تعبئة طلب التوظيف إلكترونياً عبر الرابط المعلن، فيما خصصت أرقاماً للتواصل والاستفسار عبر الهاتف أو تطبيق "واتساب".

0779900171 | 0779900101

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